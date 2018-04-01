Сегодня в Доме Правительства Глава КБР Юрий Коков встретился с Архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом — 2018.04.25





Обсуждены вопросы дальнейшего укрепления межнационального и межконфессионального согласия в регионе, реализации ряда просветительских проектов по сохранению традиционных нравственных и духовных ценностей. Одной из важнейших задач названа работа с молодежью, профилактика экстремизма и радикализма в любых их проявлениях. Достигнуты договоренности о наращивании взаимодействия в этой и других сферах. Архиепископ передал руководителю республики теплые слова приветствия Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Говоря об открытии в Кабардино-Балкарии единственного на Северном Кавказе центра реабилитации и социальной адаптации наркозависимых на территории православного храма в селении Благовещенка Прохладненского района, Архиепископ высоко оценил его значение для тех, кто нуждается в повышенном внимании и поддержке. Объект построен на условиях государственно-частного партнерства.