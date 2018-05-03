Сегодня в Чегеме в четвертой школе открыли мемориальную доску погибшему в Сирии военнослужащему Залиму Богатыреву — 2018.05.16





Он был в российском транспортном самолете Ан-26, который в начале марта потерпел крушение на аэродроме Хмеймим. Тогда погибли больше 30 человек. Увековечить память Залима Богатырева решили в школе, где он учился. На церемонию открытия мемориальной доски пришли представители местной власти, военные, учителя и родственники погибшего. Было ему 28 лет. У старшего сержанта остались жена и двое детей.

Завершилась церемония возложением цветов и минутой молчания. Напомню также, что на борту самолета, потерпевшего крушение в Сирии в начале марта, находился еще один уроженец Кабардино-Балкарии – 27-летний младший сержант Батыр Чабдаров.