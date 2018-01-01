Минсельхоз КБР продолжает дополнительный прием документов на предоставление субсидий по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. — 2018.12.10

Для аграрной Кабардино-Балкарии комплексное развитие мелиорации с использованием последних достижений науки и техники стало приоритетным направлением. Задача – наладить получение двух урожаев отдельных культур, ввести в эксплуатацию дополнительные площади орошаемых земель и обновить гидросистемы. На эти цели в 2018-м году республика получила более трёхсот миллионов рублей. Подробнее о программе можно узнать в управлениях сельского хозяйства администраций районов и городских округов, а также в Минсельхозе КБР. Документы принимаются до 13-го декабря.