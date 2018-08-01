Сегодня в 21-й школе Нальчика подвели итоги деятельности инновационных площадок системы образования республики — 2018.08.22





Конференцию организовали Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР совместно с Центром непрерывного образования. С 2016 года на конкурсной основе сформирована сеть из 15 республиканских площадок, на базе которых внедряются инновационные программы. Это около 6 процентов от количества общеобразовательных учреждений региона. На конференции отмечено, что инновационные площадки КБР соответствуют современным стандартам в системе образования.