Сегодня утром в столице республики сгорел частный дом — 2019.01.11





Сейчас ее личность устанавливается. Трагедия случилась на пересечении улиц Канукоева и Биттирова в Нальчике. По словам огнеборцев, практически полностью сгорело нежилое помещение, где и находилась погибшая. Вызов на пульт службы спасения поступил около 11 часов утра. На месте происшествия в эти минуты работает оперативно-следственная группа. Причины выясняются. Очевидцы говорят, что дом отапливался дровами. Возможно, печь и стала очагом возгорания.