Сегодня утром из Кабардино-Балкарии в Саудовскую Аравию для совершения хаджа отправилась вторая группа паломников. — 2018.08.09

В нее вошли 59 жителей. Из аэропорта Магаса они прямым рейсом улетят в Медину, откуда в Мекку верующих привезут на автобусах. Подготовкой паломников к хаджу занимается специально созданный оргкомитет. В него входят представители ведомств, которые способствовали получению виз и рассматривали транспортные вопросы. Содействие оказывают таможенники и пограничники. Свой вклад вносит Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии, которое проводит в том числе и просветительскую работу.
Всего в этом году в хадж при содействии Духовного управления мусульман отправятся 200 человек. Напомню, что первые паломники уехали из Кабардино-Балкарии седьмого августа, а уже завтра из аэропорта Грозного комбинированным рейсом улетит еще одна группа жителей нашей республики. Вернутся все они к началу сентября.