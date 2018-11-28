Сегодня участники республиканского кадрового конкурса «Новая высота» приступили ко второму этапу проекта. — 2018.11.28

В течение двух дней они должны пройти дистанционное тестирование.

Напомню, что в нем принимают участие больше 2 тысяч жителей КБР. Работает специальная служба поддержки, специалисты которой по телефону отвечают на вопросы, связанные с состязанием. Пройти испытание можно сегодня и завтра. Выполнение заданий занимает около часа, говорят кураторы. Они же рекомендуют сначала ознакомиться с демоверсией, чтобы проверить интернет и работу компьютера. А при возникновении трудностей можно обратиться в ближайший МФЦ.

Результаты второго этапа «Новой высоты» будут обнародованы в конце первой декады декабря. Затем пройдет финальное собеседование, по результатам которого и будут выбраны победители кадрового конкурса.