Сегодня отмечается Международный день детского телефона доверия. «Горячая линия» работает и в республиканском министерстве труда, занятости и соцзащиты — 2018.05.17


Все желающие — а это и сами несовершеннолетние, и их родители — могут обратиться за психологической помощью. Отвечают на звонки специалисты ведомства. Такая связь доступная с 2010 года. Большинство звонящих – родственники или соседи детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Всю собранную по номеру «горячей линии» информацию проверяют, а семьи берут под контроль органы соцзащиты, говорят в министерстве. И сегодня же в министерстве прошло рабочее совещание с участием представителей муниципалитетов по работе телефона «горячей линии».

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-КъБ-ми 1этащхьэК1уэк1уэЮрийикуит 1эщ1агъэщрагъэгъуэтеджап1эхэуАруанрайоным, Налшыккъалэокругымщы1эхэмялэжьыгъэмзыщигъэгъуэзащ.

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