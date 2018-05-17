Сегодня отмечается Международный день детского телефона доверия. «Горячая линия» работает и в республиканском министерстве труда, занятости и соцзащиты — 2018.05.17





Все желающие — а это и сами несовершеннолетние, и их родители — могут обратиться за психологической помощью. Отвечают на звонки специалисты ведомства. Такая связь доступная с 2010 года. Большинство звонящих – родственники или соседи детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Всю собранную по номеру «горячей линии» информацию проверяют, а семьи берут под контроль органы соцзащиты, говорят в министерстве. И сегодня же в министерстве прошло рабочее совещание с участием представителей муниципалитетов по работе телефона «горячей линии».