Сегодня отмечается День образования Российской телевизионной и радиовещательной сети. Это предприятие, которое имеет статус стратегического, было создано в стране 17 лет назад — 2018.08.13





Региональные радиотелецентры объединились в одну сеть и, как говорят сами инженеры, «обрели второе дыхание». Среди главных целей организации, в том числе и в Кабардино-Балкарии, — создание инфраструктуры цифрового эфирного телевещания. Речь идет о почти 40 ретрансляторах в городах и районах республики и мощной станции в Нальчике. С филиалом РТРС – Радиотелевизионным передающим центром – тесно сотрудничает и ГТРК «Кабардино-Балкария». Напомню, что в конце прошлого года наша телерадиокомпания полностью перешла на вещание в цифровом формате в составе первого мультиплекса. По словам специалистов, аналоговое ТВ на территории страны будет отключено уже в следующем году. Отмечу, что сейчас региональные программы, подготовленные моими коллегами, выходят в эфир на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24», а также на «Радио России».