Сегодня министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв прибыл с рабочей поездкой в Кабардино-Балкарию. — 2019.01.18

В рамках визита министр уже посетил несколько крупных предприятий республики. Сейчас делегация во главе с Чеботаревым и временно исполняющим обязанности Главы КБР Казбеком Коков находится в Лескенском районе. Все подробности мы рассчитываем узнать у нашего спецкора Нуржан Кубадиевой. Она выходит с нами на прямую телефонную связь. Нуржан, добрый день. Вам слово.

Спасибо. Напомню на прямой телефонной связи со студией из Лескенского района была наш специальный корреспондент Нуржан Кубадиева.