Сегодня Казбек Коков провел прием граждан по личным вопросам в Приемной Президента России в Кабардино-Балкарской Республике. — 2018.10.25

Рассмотрены обращения жителей районов республики, связанные с улучшением жилищно-бытовых условий, оказанием помощи и поддержки семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, организацией высоко_технологичного лечения ребенка, страдающего тяжелым хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы, в одном из ведущих федеральных медицинских центров. Казбеком Коковым дан ряд поручений органам исполнительной власти. Решение поднятых вопросов временно исполняющий обязанности Главы КБР взял на личный контроль.