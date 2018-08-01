Сегодня из Нальчика в хадж отправилась первая группа паломников. В Саудовскую Аравию они едут комбинированным рейсом – с использованием различных видов транспорта — 2018.08.07





Всего же паломничество к святым для мусульман местам в этом году совершат около двухсот жителей республики. Самой старшей участнице – 80 лет, самому младшему – 20. Затраты, в зависимости от маршрута, колеблются от ста шестидесяти до двухсот тридцати тысяч рублей. Сюда входят перелеты, переезды, проживание и питание. Как отмечают верующие, настрой на поездку серьезный, ведь потребуется немало сил: сейчас в Мекке жарко, днем температура воздуха выше сорока градусов, да и сама дорога достаточно длинная. Вернутся домой пилигримы к началу сентября – уже после Курбан-Байрама. Один из главных исламских праздников они отметят в Саудовской Аравии.