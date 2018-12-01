Сегодня истекает срок уплаты имущественных налогов за 2017 год. — 2018.12.03

В разосланных по почте и интернету уведомлениях суммы рассчитаны по кадастровой стоимости.

Уже завтра к неплательщикам могут применить штрафные санкции. Это- арест имущества и последующая его реализация, блокировка счетов, запрет выезда за пределы России. Оплату можно произвести в отделениях банков, в кассах подразделений МФЦ, в интернет-сервисах налоговой службы России или же через мобильное приложение в смартфонах. В профильном ведомстве напоминают: от полноты и своевременности поступления имущественных налогов в бюджет зависит реализация многих социально-экономических проектов на территории Кабардино-Балкарии.