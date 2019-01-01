Сегодня исполняется 97 лет со дня объединения Кабарды и Балкарии — 2019.01.16





16-го января 1922 года Всероссийский центральный исполнительный комитет постановил образовать Кабардино-Балкарскую автономную область. Уже в сентябре состоялись первые выборы исполкома. Председателем единогласно был избран Бетал Калмыков, его заместителями – Магомед Энеев и Федор Фадеев. 9 декабря 1922 года в Нальчике прошёл первый областной съезд Советов, который окончательно оформил объединение Кабарды и Балкарии в единую автономную область.