Сегодня исполняется 97 лет со дня объединения Кабарды и Балкарии — 2019.01.16


16-го января 1922 года Всероссийский центральный исполнительный комитет постановил образовать Кабардино-Балкарскую автономную область. Уже в сентябре состоялись первые выборы исполкома. Председателем единогласно был избран Бетал Калмыков, его заместителями – Магомед Энеев и Федор Фадеев. 9 декабря 1922 года в Нальчике прошёл первый областной съезд Советов, который окончательно оформил объединение Кабарды и Балкарии в единую автономную область.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 kab — 2019.01.16

— Республикэ унафэщ1ыр Ростов губернаторым хуэгузэващ.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 bal — 2019.01.16

— Казбек Коков Шахты шахарда болуннган трагедия ишге, къайгъы сёз бергенди.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 rus — 2019.01.16

— В КБР заработала современная система обращения с твердыми коммунальными отходами.

Подробнее