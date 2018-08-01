Сегодня Глава Кабардино-Балкарии поздравил мусульман республики с праздником Курбан-Байрам — 2018.08.21





Этот знаменательный день, говорится в поздравлении, является важной, неотъемлемой частью богатейшего наследия нашего многонационального народа, несёт глубокий нравственный смысл, напоминает о том, что традиции ислама основаны на вечных ценностях добра и справедливости, милосердия и заботы о ближнем. Трудно переоценить роль Духовного управления мусульман в создании здоровой созидательной атмосферы в нашем обществе, в укреплении межрелигиозного и межнационального взаимопонимания, мира и согласия в республике, подчеркнул Юрий Коков и пожелал мусульманам, всем жителям Кабардино-Балкарии мира, счастья и благополучия.