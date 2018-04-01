Сегодня черкесы отмечают День национального флага. В Нальчике праздничные мероприятия начались с самого утра — 2018.04.25





На площади Абхазии организовали джегу. Здесь собрались местные жители с семьями, в национальных костюмах и с черкесскими флагами в руках. Отсюда же ровно 11 часов стартовал авто_пробег. Напутствовали участников старейшины. Они призвали всегда помнить значимые даты в жизни адыгов и уважать историю своей страны. Возглавил колонну всадник с черкесским флагом, за ним машины, в том числе раритетные, следом – байкеры. Участники авто_пробега побывают в каждом районе республике. А в Нальчик вернутся только к вечеру, где на площади Абхазии будет организован праздничный концерт.