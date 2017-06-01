С сегодняшнего дня в столице республики ограничат движение по части улицы Осетинской, прилегающей к бывшему аварийному мосту на Мальбахова — 2017.06.29





В связи с дорожными работами перекроют отрезок между улицами Пачева и Ахохова. Одновременно — до завершения ремонта — на двух объездных участках будет разрешен двусторонний автомобильный поток. Встречные полосы откроют для движения по Мечникова — от Ахохова до Толстого, а также по Ахохова — от Мечникова до Пачева. В мэрии Нальчика всех водителей призывают заранее планировать маршруты, проходящие через эту зону.