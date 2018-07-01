До Дня знаний – чуть больше месяца. — 2018.07.30





В школах и детсадах республики активно готовятся к празднику – приводят в порядок аудитории, актовые залы, прилегающую территорию…

В Чегемском районе 25 образовательных учреждений различного типа. В большинстве из них установили сигнализацию и провели косметический ремонт. Сейчас специалисты завершают монтаж окон и пандусов, а также благоустраивают тротуары и палисадники. В школах Лечинкая и Булунгу обновляют спортзалы. Работы здесь идут в рамках федеральной программы по созданию условий для занятий физкультурой в сельской местности.

Завершить подготовительные работы в школах и детских садах Чегемского района планируют к середине августа.