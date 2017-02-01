С начала года в Кабардино-Балкарии из-за нарушений правил пользования газовым оборудованием пострадали девять человек — 2017.02.17





Четверо из них погибли. Такие данные приводят в компании «Газпром газораспределение Нальчик». В связи с этим было решено усилить проверки газовых приборов, установленных в домах и квартирах.

По словам специалистов, самыми частыми нарушениями являются самовольный монтаж плит и колонок, а также ситуации, когда газовиков, проводящих обследование, даже не пускают на порог. Граждане, которые сознательно уклоняются от техосмотра, заплатят солидный штраф, говорят в компании: поправки в Кодекс об административных правонарушениях, усиливающие ответственность, вступили в силу в конце прошлого года. По словам Ирины Анахаевой, впервые федеральный закон установил наказание и для сотрудников газовых служб, которые не выполняют свою работу качественно и в срок. Они также заплатят штраф.