С января по октябрь строительный комплекс республики возвел жилье на 10 миллиардов рублей. — 2018.11.21

Как сообщает Севкавстат, в 2018-м было построено более двух тысяч новых квартир. Это на 3% больше, чем за такой же период прошлого года.

В сельской местности возвели девятьсотдвадцатьодну квартиру. Организации-застройщики сдали – 598. Населением за свой счёт и с помощью кредитов построено более полутора тысяч собственных домов. А на индивидуальных застройщиков приходится почти 90 процентов общего объёма жилья, введённого в республике.