С января 19-го года фиксированная надбавка к пенсии для восьмидесятилетних увеличилась почти на 400 рублей — 2019.01.11





Как пояснили в республиканском профильном управлении, выплата увеличивается в том случае, если человек получает страховую пенсию по старости. Стоит добавить, что сейчас количество людей в республике, получающих различные социальные выплаты составляет 203 тысячи. Более двадцати одной – восьмидесятилетние пенсионеры, девяносто-летних в республике более двух тысяч , а вековой рубеж перешагнули 57 человек.