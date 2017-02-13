С 27-го февраля по 2-е марта в Нальчике состоится региональный чемпионат «Ворлдскиллс — 2017.02.13





Молодые профессионалы» для студентов средних специальных учебных заведений. Оргкомитет уже провел несколько подготовительных встреч для тех, кто будет участвовать. На базе шести колледжей созданы специализированные центры «Ворлдскиллс Россия». За две недели до старта в Кабардино-Балкарском институте бизнеса состоялся выездной семинар, в котором приняли участие представители Минобрнауки и руководители самих учебных заведений. На нем обсудили детали проведения предстоящего чемпионата. «Ворлдскиллс» называют «олимпиадой для рабочих рук». В Нальчике победителей определят в 11-ти номинациях, среди которых автослесарь, плотник, сварщик, парикмахер, медсестра, воспитатель детского сада.