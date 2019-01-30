С 01 февраля начинается прием в первый класс 2019-20- го учебного года. — 2019.01.30

Принимают детей, которым к началу обучения исполнится 6 с половиной , если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже восьми лет.

Для зачисления ребенка родители должны предоставить в общеобразовательную организацию заявление о приеме, паспорт родителя и свидетельство о рождении. Также при записи, в первую очередь, учитывается территориальный принцип, то есть главным критерием зачисления является близость образовательной организации к дому.

Более подробную информацию можно узнать на сайтах общеобразовательных учреждений.