С 01 февраля начинается прием в первый класс 2019-20- го учебного года. — 2019.01.30

Принимают детей, которым к началу обучения исполнится 6 с половиной , если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже восьми лет.
Для зачисления ребенка родители должны предоставить в общеобразовательную организацию заявление о приеме, паспорт родителя и свидетельство о рождении. Также при записи, в первую очередь, учитывается территориальный принцип, то есть главным критерием зачисления является близость образовательной организации к дому.
Более подробную информацию можно узнать на сайтах общеобразовательных учреждений.

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Радио КБР 15.00 kab — 2019.01.30

— Мы гъэм япэ Кавказ къэрал зэхуаку экономикэ форум ирагъэк1уэк1ыну я мурадщ.

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Радио КБР 15.00 bal — 2019.01.30

— КъМКъУ Россейде бийик билим берген алчы окъуу юйлени санына киргенди.

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Радио КБР 15.00 rus — 2019.01.30

— КБР готова к переходу на цифровое вещание.

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