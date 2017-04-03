Россия скорбит по Евгению Евтушенко. Известный поэт скончался на 85-м году жизни в клинике американского города Талса. Соболезнования родным и близким Евтушенко на своей странице в Instagram выразил Глава КБР Юрий Коков — 2017.04.03





Яркий представитель эпохи «шестидесятников», прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер… Автор более ста пятидесяти книг, переведенных на многие языки мира. Свое первое стихотворение Евтушенко опубликовал в 1949 году. Тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. Его творчество знали и любили и в Советском союзе, и в постперестроечной России. До последних дней поэт гастролировал по российским регионам и всему миру, с легкостью выдерживал многочасовые выступления. Услышать бессмертные строки в исполнении самого автора посчастливилось и жителям Кабардино-Балкарии. В июле 16-го года в Нальчике с аншлагом состоялся творческий вечер легендарного поэта. Похоронят Евгения Евтушенко, согласно его завещанию, в подмосковном Переделкино.