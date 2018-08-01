Россияне сегодня отмечают День государственного флага — 2018.08.22





Сам праздник достаточно молодой, он учрежден в 1991 году. А вот появился триколор более 300 лет назад. Впервые бело сине красное полотно было поднято на первом русском военном корабле. Правил тогда отец Петра I Алексей Романов. С тех пор цвета государственного флага менялись неоднократно. Долгие годы он был черно желто белым, а более семи десятилетий оставался красным с серпом молотом. Нынешний триколор служит символом страны уже 27 лет. Белый цвет символизирует благородство и откровенность, синий — верность и целомудрие, а красный — мужество и любовь. Наша съемочная группа решила узнать у жителей республики, знают ли они значение цветов государственного флага страны.