Россия вышла в лидеры конкурса «Эльбрусское кольцо», который проходит в эти дни в Терсколе. — 2018.08.01





Нашим военнослужащим не было равных в лазании в связках.

В соревнованиях на лучшее высокогорное подразделение участвуют армейцы семи стран, в том числе Китая, Индии, Ирана, Казахстана, Узбекистана и Марокко. Они уже выполнили три специальных задания: ориентирование в горной местности, индивидуальное лазание и лазание в связках. В последней дисциплине россиянам не было равных. Сейчас у нашей команды – две тысячи семьсот шестьдесят пять баллов, ближайший преследователь – сборная Китая – отстает примерно на восемьсот. Отмечу, что «Эльбрусское кольцо» — часть Армейских международных игр. Проводятся они сейчас одновременно в семи государствах и включают в себя около трех десятков конкурсов, среди которых – «Кубок моря», «Мастер-оружейник» и даже «Полевая кухня».