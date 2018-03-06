Родовые подворья, национальная кухня и открытые уроки… Первая школа Шалушки приняла участие в фестивале «Язык мой — душа моя, мой мир» — 2018.03.06





Гостей встречали танцами и традиционной махсымой. Впервые такое событие состоялось 20 лет назад: идею «Адыгэ Хасэ» Кабардино-Балкарии поддержали в Минобрнауки республики. Фестиваль посвящен изучению, сохранению и развитию культурных и духовных ценностей адыгского народа. Сегодня он стал межрегиональным — подключились представители Карачаево-Черкессии и Адыгеи. В шалушкинской школе провели народные игрища, развернули выставку работ учеников и преподавателей, в том числе были представлены изделия декоративно-прикладного искусства. Знание обычаев и традиций адыгов в этом году будут демонстрировать представители разных районов Кабардино-Балкарии. Завершится юбилейный фестиваль «Язык мой — душа моя, мой мир» в конце года.