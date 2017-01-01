Резидентам особых экономических зон Северного Кавказа окажут господдержку… В Минкавказа идет отбор потенциальных участников программы. Информация об этом размещена на сайте ведомства — 2017.11.28





Прошедшим конкурс будет возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам, взятым на строительство объектов и покупку оборудования. У претендентов на господдержку не должно быть непогашенных долгов перед федеральным бюджетом. Сейчас около десятка компаний готовят документы для вхождения в особые экономические зоны на Северном Кавказе, сообщили в профильном министерстве. Объемы инвестиций определят после оценки всех заявок. Продлится отбор по первое декабря включительно. Добавлю, что на сегодня в СКФО действуют пять туристско-рекреационных особых экономических зон. В одну из них входит курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии.