Режим ЧС в республике снят, однако угроза стихийных бедствий в горах сохраняется. Об этом сегодня заявили на пресс-конференции, которую организовала ГТРК «Кабардино-Балкария» — 2018.07.19





На вопросы представителей электронных и печатных СМИ ответили сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям, Управления дорожного хозяйства, администрации Эльбрусского района и Высокогорного гео_физического института. Журналистам рассказали, что ситуация контролируется в круглосуточном режиме, причем не только в ущельях Приэльбрусья, но и в Чегемском, Баксанском и Черекском районах, где наиболее высока угроза схода селей, а также паводков и камнепадов. На пресс-конференции отметили, что в Эльбрусском районе у истоков реки Герхожан-Су и вблизи озера Башкара работают геофизики и сотрудники чрезвычайного ведомства. Их задача — в случае подъема уровня воды оперативно оповестить Единую диспетчерскую службу. Расширенный материал с пресс-конференции, прошедшей в стенах ГТРК «Кабардино-Балкария», смотрите в наших следующих выпусках.