Республиканское Управление Росгвардии сформировано из профессиональных сотрудников, способных качественно выполнять поставленные задачи, заявил сегодня на брифинге руководитель подразделения Алексей Сергеев. Встреча с журналистами состоялась в канун Дня войск национальной гвардии России, который отмечается 27-го марта — 2017.03.21





Управление входит в состав Северо-Кавказского войскового округа с центром в Ростове-на-Дону. На сегодня оно практически сформировано, сообщил Сергеев. В состав подразделения вошли СОБР, ОМОН, Центр спецназначения сил оперативного реагирования и авиации, а также специалисты, контролирующие соблюдение законодательства в сфере оборота оружия, и вневедомственная охрана. При этом потерь среди личного состава и военной техники нет, добавил Алексей Сергеев. По его словам, процесс формирования Росгвардии на территории Кабардино-Балкарии проходит в три этапа и окончательно завершится к началу 18-го года. Вопросы журналистов касались взаимодействия с органами власти и управления на местах, условий набора в Росгвардию и предоставления жилья для военнослужащих.