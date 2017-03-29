Республиканская Федерация профсоюзов сегодня подвела итоги работы за 2016-й и наметила ближайший план действий — 2017.03.29





Заседание состоялось в Нальчике. Лидер общественной организации Фатимат Амшокова отметила, что минувший год для профсоюзов России и Кабардино-Балкарии стал особенно насыщенным событиями. В частности, создано больше 20-ти первичных организаций, в состав профессиональных организаций принято более пяти тысяч человек. Всего же по республике в рядах подразделений Федерации состоят около 130 тысяч граждан. Фатимат Амшокова отметила, что председателям отраслевых рескомов необходимо более интенсивно работать с активом и первичками, чтобы содействовать гражданам, в частности, в защите их трудовых прав. Амшокова обозначила позицию российских профсоюзов в сфере заработной платы, пенсионных отчислений и неформальной занятости. По ее словам, организация возлагает большие надежды на социальное партнерство с заинтересованными ведомствами, службами и сообществами работодателей. Сегодня, в непростой экономической ситуации только внутренняя сплоченность, единство в оценке ситуации, общность в действиях поможет защитить социально-экономические права и интересы российских граждан и жителей Кабардино-Балкарии, в частности, считает Фатимат Амшокова. За активную работу и содействие профсоюзному движению Почетными грамотами Федерации на заседании наградили журналистов республики и молодежных активистов.