Республика сегодня отмечает годовщину возвращения балкарского народа на свою историческую родину. С этим праздником всех жителей Кабардино-Балкарии поздравил Глава КБР Юрий Коков — 2017.03.28





Сегодня исполняется 60 лет со дня восстановления национальной автономии балкарского народа. Эта знаменательная дата отмечается в республике как общенациональный праздник — День возрождения балкарского народа, глубокий смысл которого заложен в самом его названии. Принятый 28 марта 1957 г. Верховным Советом КБАССР Закон «О преобразовании Кабардинской АССР в Кабардино-Балкарскую АССР» стал торжеством справедливости и исторической правды. Невзгоды и лишения периода насильственной депортации не сломили балкарский народ. Природные мудрость, стойкость духа и трудолюбие помогли ему не только выжить и выстоять в тяжелейших условиях, но при поддержке кабардинского, русского и других народов республики вернуться к полноценной жизни на родной земле. Прошедшие десятилетия ознаменованы высокими достижениями балкарского народа во всех областях жизнедеятельности. Сегодня он с оптимизмом и верой в лучшее смотрит в завтрашний день в единой семье народов Кабардино-Балкарии и вносит весомый вклад в строительство новой современной России. Уверен, вместе мы сумеем преодолеть любые трудности и продолжим дальнейшее развитие республики по пути экономического и социального прогресса. От всей души поздравляю жителей Кабардино-Балкарии со знаменательной датой, желаю мира, добра, счастья и благополучия.