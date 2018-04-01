Реконструкцию терминала международного аэропорта Нальчик собираются начать уже в этом году — 2018.04.06





Подготовлен проект работ, сообщает ТАСС со ссылкой на отдел стратегического развития аэропорта. Накануне лоукостер «Победа» заявил о приостановлении полетов из Нальчика, объяснив это решение жалобами пилотов на плохое качество покрытия взлетной полосы. Планируется построить новый пассажирский терминал общей площадью более 10-ти тысяч квадратных метров и пропускной способностью пятьсот тысяч человек в год. Для сравнения: в 2017-м пассажиропоток составил порядка двухсот тридцати тысяч. Общая стоимость строительства — более девятисот миллионов рублей, работы собираются вести с привлечением частных инвестиций. Также в администрации аэропорта «Нальчик» сообщили, что с 7-го по 9-ое апреля будет проведен плановый ремонт взлетно-посадочной полосы.