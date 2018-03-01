Реклама вне закона… В столице республики прошел совместный рейд Госавтоинспекции и антимонопольной службы — 2018.03.27


Сотрудники ведомств выявляли незаконно установленные рекламные щиты. Один из таких баннеров был обнаружен на улице Осетинской прямо у дороги. На опоре для знака дорожного движения ставить их запрещено. Это противоречит закону о рекламе. Владелец кафе, которому и принадлежит конструкция, рассказал, что не подозревал о запрете и таким образом просто пытался «прикрыть» непрезентабельный электрический столб. Однако незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности. На нарушителя составлен протокол. Организаторы рейда отмечают, что такие проверочные мероприятия будут продолжены и дальше.

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