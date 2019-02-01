Регулирование жилищных отношений, организация охраны здоровья и еще ряд вопросов обсудили на заседании президиума Парламента КБР. — 2019.02.01

Под председательством спикера Татьяны Егоровой были рассмотрены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, ряд статей налогового и земельного кодекса, а также закон о воинской обязанности и военной службе. Кроме того, обсуждён проект «О внесении изменений в статью Федерального закона «Об основах приграничного сотрудничества». По словам представителей профильного комитета, реализация соответствующего закона не повлечет изменения финансовых обязательств государства и не потребует расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета. После проработки проекты будут внесены в повестку дня очередного заседания Парламента КБР.