Реализацию законодательства об обязательном автостраховании в республике обсудили в Парламенте Кабардино-Балкарии — 2017.06.23





: Поступление страховых премий за последние пять лет в регионе имеет положительную динамику, отметил в своем докладе министр экономического развития Борис Рахаев. В минувшем году в этой сфере в КБР работали около сорока филиалов различных компаний. Ситуацию с правильным и своевременным оформлением автострахования на пассажирских предприятиях республики держит под контролем Госкомтранс. Об этом отчитался руководитель комитета Арсен Кудаев. Закон запрещает осуществлять перевозки людей без соблюдения требований безопасности. В числе проблемных моментов, выявленных ранее, — искусственные очереди в филиалах страховых компаний, которые усложняли процесс получения полисов. Однако в этом году жалоб значительно меньше, отмечено на заседании.