Реализацию республиканского закона «О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан» обсудили сегодня в Нальчике в Общественной палате — 2017.05.30





За «круглым столом» собрались представители профильных ведомств, руководители администраций населенных пунктов, общественники. На заседании прозвучали отчеты Минтруда и Минздрава Кабардино-Балкарии. Так, в прошлом году органы социальной защиты назначили единовременную денежную выплату почти сорока_трём тысячам граждан. Расходы бюджета на эти цели составили более двухсотшестидесятисеми миллионов рублей. Еще 50 тысяч жителей республики получили компенсацию по оплате услуг ЖКХ и аренды жилья. Реализуется обширная программа медицинской помощи льготникам.

По итогам «круглого стола» органам местной власти рекомендовано отслеживать ситуацию с обеспечением льготами сельских жителей, а заинтересованным министерствам – провести в СМИ кампанию по разъяснению положений закона, регулирующего соцподдержку отдельных категорий граждан.