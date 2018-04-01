Реализацию в республике перечня поручений Президента России по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения обсудили сегодня в Нальчике на заседании профильной Правительственной комиссии — 2018.04.19





В центре внимания — предотвращение ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, обустройство парковочных мест, пресечение нелегитимных перевозок пассажиров. Представители республиканского Управдора проинформировали комиссию о принимаемых мерах по обустройству автодорог и улиц искусственным наружным освещением, тротуарами для пешеходов.

Отмечено, что фактически выполняются все пункты, входящие в перечень поручений главы государства. Как подчеркнул председатель правительства КБР Алий Мусуков, один из главных вопросов — обустройство пешеходных переходов. Он поручил провести инвентаризацию существующих. В выступлениях участников заседания также прозвучало, что в республике имеется тенденция к снижению дорожно-транспортных происшествий. В результате принимаемых мер значительно снизилось число погибших и раненых в авариях. Руководству профильных министерств и ведомств рекомендовано подготовить и представить перечень аварийно-опасных участков дорог регионального значения, усилить работу по пресечению грубых нарушений ПДД.