Развитие музейного дела в Кабардино-Балкарии обсуждали сегодня в стенах республиканского Парламента — 2018.04.20





Здесь прошло расширенное заседание комитета по культуре, развитию институтов гражданского общества и СМИ. Сейчас в республике работают 17 музеев, а общий выставочный фонд насчитывает около двухсот тысяч единиц, отметил министр культуры КБР Мухадин Кумахов. В этом году, впервые за долгое время, в Национальном музее КБР проводится капитальный ремонт здания. По всей стране с успехом проходят различные экспозиции, организованные представителями из Кабардино-Балкарии. Работники сферы культуры и искусств справляются со своей задачей на высоком уровне, подчеркнули и депутаты Парламента. И сегодня же законодатели обсудили вопросы сохранения и развития в республике народных художественных промыслов и ремесел.