Рассмотрено более 300 жалоб. Уполномоченный по правам человека в Кабардино–Балкарии Борис Зумакулов на заседании Экспертного Совета подвел итоги за уходящий год — 2018.12.26





2018-й стал вехой в жизни государственных правозащитников. Подготовлен и внесен в Госдуму долгожданный проект закона об общих принципах деятельности Уполномоченных. Теперь будут четко определены их роль и статус. При Полномочном Представителе Президента в СКФО создан Общественный Совет и Совет Старейшин. В их заседаниях активное участие принимает и наша республика. Это свидетельствует о том, что власть желает слышать голос общественности, отметил Уполномоченный. На заседании дана информация о количестве и характере жалоб. За 11 месяцев поступило около 930 обращений, более четверти из них приняты к производству и рассмотрены. В работе заседания приняли участие и доверенные представители Уполномоченного в муниципальных районах.