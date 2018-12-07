Распределение средств на временное трудоустройство школьников обсудили сегодня на очередном заседании Правительства Кабардино-Балкарии. — 2018.12.07

В 4-ом квартале текущего года в республике проходит акция – «Моя первая работа». Временно трудоустроено около 30-ти тысяч молодых жителей нашего региона. Из них свыше 20-ти тысяч школьники. На реализацию этого проекта направлено более трех миллионов рублей.

Обсудили на заседании и внесение изменений в республиканский закон «О порядке осуществления контроля за оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси». После их вступления в силу, как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей могут ожидать плановые и внеплановые проверки. К тому же, результаты будут оформляться в электронной форме. Все изменения в проектах постановлений и распоряжений кабинетом министров были приняты единогласно.