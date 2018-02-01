Работе ветеринарной службы Кабардино-Балкарии посвятили «правительственный час» в республиканском парламенте — 2018.02.02





На заседании президиума выступил руководитель Управления ветеринарии Аслан Арамисов. Он рассказал о ежегодных диагностических обследованиях скота и птицы в хозяйствах и подворьях, об профилактической вакцинации животных. Арамисов остановился на контрольных мероприятиях, проводимых в местах утилизации биологических отходов, а также на шагах, которые предпринимаются, чтобы не допустить распространения нодулярного дерматита. Аслан Арамисов сообщил, что создан резервный запас лекарств и дезинфицирующих средств, которые помогут в борьбе с болезнями животных. Значительные усилия в этом году будут сосредоточены на выдаче электронных ветеринарных сертификатов взамен бумажных. После основного доклада парламентарии сформулировали ряд рекомендаций, касающихся укрепления материально-технической базы ветеринарной службы и усиления надзорной работы.