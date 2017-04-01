Пять населенных пунктов республики сегодня временно обесточат. Это связано с плановыми ремонтными работами, информирует пресс-служба филиала МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» — 2017.04.20





Отключение произойдет в 11 часов и коснется жителей Бабугента, Карасу, Верхней Балкарии, Безенги и Булунгу. На подстанциях «Телемеханика» и «Аушигер» запланирован текущий ремонт разъединителей, отмечают энергетики. Также бригады будут работать на линиях «Телемеханика – Аушигерская ГЭС». Возобновить подачу электроэнергии планируют в этот же день после 15-ти часов.