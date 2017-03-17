Публичные слушания по строительству нового гидрометаллургического производства на территории республики состоялись в селе Учебном — 2017.03.17





Участвовали главы администраций Прохладненского района и города Прохладного, представители Минпромторга и Минприроды, Общественной палаты, компании «КабБалкВольфрам», а также независимые эксперты. В ходе дискуссии стало известно, что проект производства уже подготовлен и проведена его госэкспертиза. Участников слушаний ознакомили с моделью и генеральным планом будущего предприятия. При проектировании были применены современная система газоочистки и «замкнутый цикл» использования технологической воды. Отходы производства намерены отправлять на дальнейшую переработку в другие регионы. Запланировано создать на новом гидрометзаводе заводе 360 рабочих мест. Приоритет при найме на работу будет отдан жителям ближайших населенных пунктов. На слушаниях предложили организовать специализированные курсы по подготовке кадров. По итогам общественного обсуждения участники проголосовали за реализацию проекта.