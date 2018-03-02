Противодействие незаконному обороту промышленной продукции и продовольствия – эту тему обсудили в республиканском парламенте на заседании президиума — 2018.03.02





С докладом на «правительственном часе» выступил заместитель министра промышленности и торговли Эльдар Кяров. Он рассказал о том, какую работу вели в прошлом году по пресечению оборота контрафактного алкоголя и фальсифицированной пищевой продукции. По словам Кярова, были также обнаружены факты незаконной перевозки горюче-смазочных материалов, продажи поддельных лекарств и сигарет. В отношение лиц, допустивших нарушения, возбуждены дела, вплоть до уголовных. Изъятую продукцию ликвидировали. Замглавы Минпромторга обещал депутатам, что ведомство продолжит тщательно отслеживать ситуацию на промышленном и продовольственном рынках республики.