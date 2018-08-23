«Прокачай лето!» — в рамках этой Всероссийской акции сотрудники Росгвардии провели показательную тренировку в детском реабилитационном центре «Радуга» — 2018.08.23





Ребятам показали, как работает кинолог с собакой, рассказали, как вести себя при обнаружении подозрительных и опасных предметов. Им также продемонстрировали оружие, спецтехнику и организовали выступление с элементами рукопашного боя. К акции присоединись активисты ОНФ и кадеты Атажукинской школы-интерната. Представители Народного фронта также предложили детям поучаствовать в конкурсе рисунка ко Дню государственного флага России и вручили всем подарки.