Прохладненский район готовится к выборам президента страны. 18-го марта здесь откроются 33 участка для голосования — 2018.03.07





Самые крупные будут оснащены современным электронным оборудованием: в территориальный Избирком уже доставили семь комплексов обработки избирательных бюллетеней. На этапе подготовки провели целый комплекс организационно-технических, обучающих и информационных мероприятий, в том числе с 18-летними избирателями, которые впервые в жизни примут участие в голосовании. Всего в ходе выборов участки должны посетить больше 31 тысячи жителей района. Али Лутов сообщил, что в Прохладненском районе живут больше двух тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. Из них около 140 передвигаются на колясках. Все помещения для голосования находятся на первых этажах зданий, в большинстве оборудованы въезды для маломобильных групп граждан.