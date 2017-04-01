Профессионалов и начинающих дизайнеров одежды собрал накануне в колледже дизайна КБГУ конкурс «Стильный акцент» — 2017.04.19





Это своеобразный экзамен, который сдают студенты. Первые шаги в дизайнерском мастерстве достаточно ответственны. Показать свой стиль и образ художественного мышления для молодых модельеров крайне важно, говорит член Союза художников России Имара Аккизова. На этом конкурсе она не просто зритель — представитель жюри. Еще один эксперт — Елена СтАрикова. Известный российский дизайнер одежды со студентами этого колледжа работает не первый год. В рамках заключенного с учебным заведением договора победитель всероссийских и международных конкурсов проводит с начинающими модельерами мастер-классы. В этом году конкурс «Стильный акцент» юбилейный: в стенах колледжа он проходит в десятый раз — при поддержке «Артцентра» Мадины Саральп и общественной организации «Деловая Россия».