Проект бюджета республики на 2018-й и два последующих года принят сегодня в первом чтении на заседании Парламента КБР — 2017.11.23





Исполняющий обязанности министра финансов Жыр-Аслан Бештоков рассказал депутатам об основных подходах к формированию этого главного документа. Он составлен по программному принципу и направлен на адресное решение социальных обязательств, а также обеспечение комплексного развития республики. Уточнено, что основные показатели могут претерпеть изменения после принятия во втором чтении проекта федерального бюджета, когда будет уточнён объём средств на реализацию мероприятий в отдельных отраслях экономики и социальной сферы Кабардино-Балкарии. Доходы бюджета в следующем году планируются в объёме 27 миллиардов рублей, с профицитом около 184 миллионов. Прогнозный объём поступлений федеральных средств составляет чуть более 15-ти с половиной миллиардов, из которых 11 — дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности. При обсуждении параметров особое внимание уделили вопросам, связанным с социальным обеспечением, развитием здравоохранения, образования, сельского хозяйства, культуры, спорта и поддержкой малого и среднего предпринимательства. Также сегодня внесены изменения в составы комитетов законодательного органа. Кроме того, Правительство внесло в Парламент на рассмотрение проект закона о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования КБР на предстоящий трехлетний период.