Продолжается строительство путепровода через реку Нальчик, что на подъезде от трассы «Кавказ» к Нартану. Сейчас, чтобы перейти на другой берег – в район поселка Адиюх либо в центр столицы, – жители села пользуются навесным пешеходным мостом — 2018.04.24





На машине с правого берега попасть в Нальчик можно только проехав выше или ниже по течению реки, совершая большой крюк. В мелководье автотранспорт передвигается через речку. Новое сооружение сократит расстояние и разгрузит транспортный поток в столице республики. На данный момент уже установлено 5 опор. Строение будет прочным, отмечают мостовики, сваи забиты в глубину под пятнадцать метров. Никаких опасностей от природных потрясений быть не должно. Само мостовое полотно удлинят на сто метров, ширина его составит 12 метров. Движение на этом отрезке пути будет двусторонним. Проектом предусмотрена и пешеходная зона. Стоимость работ – 68 с лишним млн. рублей. Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце текущего года.